Le Ministre congolais (Brazzaville) des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger, Jean Claude Gakosso et celui en charges des hydrocarbures, Jean Marc Thystere Tchicaya ont été reçu par Julien Nkoghé Békalé, Premier Ministre gabonais. Les deux personnalités étaient porteuses d’un message du Président congolais à son homologue Ali Bongo Ondimba. Introduits par le Ministre gabonais des affaires étrangères, Abdu Razzaq Guy Kambogo, le premier ministre gabonais et ses hôtes ont évoqué les questions bilatérales.

Une audience qui vient une fois de plus faire enfler la polémique relative à la « vacance de pouvoir ». « Mais Ali Bongo soit disant est là, pourquoi ses émissaires ne sont-ils pas allés au palais pour lui remettre le message du président congolais en main propre ? Pourtant Ali reçoit bel et bien les gens vu qu’il a reçu les présidents des institutions, etc. Bref trop d’incohérence ! » a déclaré sans ambages François Mbatchiht Onanga.