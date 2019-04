Le ministre des affaires étrangères du Gabon Abdu Razzaq Guy Kambogo et son excellence Hu Changchun, ambassadeur de Chine près le Gabon ont organisé conjointement une cérémonie de célébration de 45 ans d’amitié de coopération entre les deux pays ce vendredi 19 avril 2019 à Libreville. Au centre des discussions le bilan et les perspectives des relations bilatérales.

Le Gabon et la Chine entretiennent des relations diplomatiques depuis avril 1974 nées de la volonté réciproque des feus Omar Bongo Ondimba et Mao Zedong. Chemin poursuivi par leur successeur Ali Bongo Ondimba et Xi Jimping ayant décidé en 2016 d’élever les relations sino-gabonaises au niveau de Partenariat de Coopération Global. C’est pourquoi, Le ministre des Affaires étrangères du Gabon, Abdu Razzaq Guy Kambogo, et son excellence Hu Changchun, ambassadeur de Chine près le Gabon, ont organisé conjointement une cérémonie de célébration de 45 ans d’amitié de coopération entre les deux pays aujourd’hui à Libreville.

Très heureux du niveau de coopération entre les deux pays, matérialisé par les échanges multiformes, Abdu Razzaq Kambogo est revenu sur la nature des échanges entre les deux nations. Selon lui la Chine est le premier partenaire économique et commercial du Gabon depuis 2014. En effet le niveau des échanges commerciaux est très appréciable. De 2014 à 2017, la Chine a maintenu sa première place comme pays de destination des produits gabonais, avec 35,1% des parts en 2017, alors qu’elle occupait encore le sixième rang il y a pas longtemps, avec 8,2% des part. Par ailleurs en aout 2018, le volume des importations était de 6,6% alors que celui des exportations était de 14,2% . Au niveau multilatéral, le Gabon et la Chine partagent une convergence de vues sur les grandes questions internationales notamment celle liées à la lutte contre le terrorisme, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, la lutte contre le changement climatique ainsi que sur les problématiques de paix et de sécurité.

« Ces dernières années, les échanges de haut niveau entre nos deux pays s’intensifient de jour en jour. L’amitié traditionnelle fait preuve d’une vitalité vigoureuse, conduisant ainsi notre Partenariat de Coopération Global sur la voie express. Sur le plan économique, les deux parties mènent une coopération pratique gagnant-gagnant », a déclaré Son Excellence HU Changchun. Pour l’ambassadeur de Chine, le Gabon demeure un havre de paix et un pays ouvert. La vision de diversification de l’économie gabonaise et le Plan Stratégique Gabon Emergent correspondent parfaitement aux cinq Concepts de Développement chinois et Huit Initiatives Majeures de la coopération sino-africaine.

L’instauration d’un salon de la culture chinoise avec l’African University Of Management en avril 2018 , des bourses accordées aux étudiants, des stages aux fonctionnaires, les consultations et le traitement de 6 000 patients gabonais par des médecins chinois du navire-hôpital chinois, Arche de la paix en octobre 2018, la construction de stades Sino-gabonais d’Angondjé, de Port-Gentil et d’Oyem, la route reliant Port-Gentil au reste du pays, la construction de la maison George Rawiri et du Senat etc ; sont autant de réalisations à mettre à l’actif de la coopération .

« Nous fêtons les 45 ans de nos relations diplomatiques, cet événement coïncide avec la mise en œuvre des Huit Initiatives Majeures et l’ouverture du deuxième Forum de la Ceinture et la route pour la Coopération internationale auquel le Gabon prendra part » , ajouté le diplomate chinois.