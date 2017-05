Dialogue politique : Les législatives reportées sine die !

Annoncées au départ pour décembre dernier avant d’être reportées au 29 juillet prochain au plus tard, les élections législatives ne pourront plus se tenir comme prévu par le gouvernement gabonais, a indiqué Ali Bongo Ondimba dans une interview accordée à la presse hier au palais du bord de mer.

Interrogé sur la tenue des législatives prévues pour juillet prochain, Ali Bongo Ondimba a indiqué que cela ne pourrait plus se faire à la date indiquée du fait des nombreux changement issus du dialogue national à l’exemple de la mise en place du Centre Gabonais des Elections (CGE ) chargées désormais de gérer les élections en lieu et place de la CENAP qui aura pour mission d’ administrer, gérer les élections politiques et annoncer les résultats.

Parmi les changements à l’origine du report, on note le retrait de certains attributs au ministère de l’Intérieur dans l’annonce des résultats, l’augmentation des sièges des députés et la réduction de ceux des sénateurs mais aussi les réformes liés à la Cour constitutionnelle désormais chargée que du contentieux électorale pour les élections présidentielles et parlementaires etc…

Se félicitant de la volonté de plusieurs compatriotes qui ont mis de côté ‘’leurs égos’’ pour penser ‘’Gabon d’Abord’’ et à la cohésion sociale, Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué de s’exprimer sur d’autres questions comme la trêve sociale mais aussi sur les prochaines élections au Gabon « La trêve sociale est plus que d’actualité je pense que c’est une très bonne recommandation qui a été faite et nous devons la mettre en place avec un plan de relance à mettre en application » a-t-il indiqué.