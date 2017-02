Dialogue politique : Le niet de H&M

Après avoir dressé un réquisitoire peu glorieux de la gouvernance d’Ali Bongo Ondimba, le président du Rassemblement Héritage et Modernité est revenu sur l’une des raisons de son intransigeance à participer au dialogue politique en gestation. « Comment discuter avec quelqu’un qui a refusé de dialoguer quand cela était possible et quand nous l’invitions à l’époque et qui curieusement en ressent par opportunisme politique curieusement le besoin aujourd’hui quand la sentence du peuple est déjà tombée ? » a déclaré Alexandre Barro Chambrier, président du Rassemblement Héritage et Modernité (H&M).

Faisant valoir les résolutions de l’UE, le président d’H&M affirme « c’est inédit dans notre pays, celui qui exerce au quotidien la réalité du pouvoir est taxé d’illégitime en référence à la fraude. Comment dans ce contexte discuter avec un pouvoir illégitime, inique, acculé et qui est allé jusqu’à mettre ses propres adeptes en prison sans respect des procédures judiciaires ? » a ajouté Chambrier qui estime qu’Ali Bongo veut se maintenir absolument au pouvoir « comme s’il avait un titre foncier sur la fonction présidentielle ».

D’où le positionnement claire de ce parti de l’opposition « Le Rassemblement Héritage et Modernité ne participera nullement à cette mascarade de dialogue organiser aux fins de se donner une improbable légitimité » a déclaré son président qui considère que Ping a remporté la dernière élection présidentielle et entend résister à l’image de Nelson Mandela afin de récupérer la victoire volé. Le symposium qui s’est achevé par l’appel à la poursuite de l’implique notation du parti H&M sur toute l’étendue du territoire.