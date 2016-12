Dialogue National : Le nouveau gadget ?

Depuis l’issue de la présidentielle du 27 août dernier et les évènements qui ont suivi la proclamation par la Commission électorale nationale autonome et permanente, Cénap, le Ministère de l’intérieur et la Cour constitutionnelle, des résultats du scrutin, les deux principaux camps qui s’opposaient, à savoir celui d’Ali Bongo Ondimba, déclaré vainqueur du vote, et de Jean Ping qui persiste et signe qu’il est celui que les Gabonais ont plébiscité, prenant à témoin la communauté nationale et internationale, se lancent dans une opération de « dialogue national », dans quel but ? La question mérite d’être posée, tant la « politique » a de tout temps pris le dessus sur l’essentiel, ce sans quoi l’existence n’a pas de sens.