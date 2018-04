Développement rural : Ali Bongo Ondimba lance le FID à Franceville

« Chose promise, chose faite », pour joindre l’acte à la parole le premier magistrat gabonais, Ali Bongo Ondimba foule le sol du Haut-Ogooué, ce vendredi 20 avril 2018 pour porter officiellement, entre autre, sur les fonds baptismaux le Fond d’initiative départementale, FID. Lequel FID consiste à impulser le développement tous azimut de l’intérieur du pays, via le financement des projets communautaires à hauteur de 48 milliards de Fcfa. Concrètement, chaque département du pays bénéficiera d’1 milliards. Cette manne est destinée, à en, croire les plus hautes autorités à financer les infrastructures locales, les activités génératrices de revenus, les équipements sociaux et les projets d’aménagement pour ne citer que ceux-là.

Toutefois, le lancement du FID ne constitue pas l’unique raison du déplacement d’Ali Bongo Ondimba. Et pour cause, ce dernier va se rendre au Lycée de l’Excellence et au Centre hospitalier Amissa Bongo pour constater de visu l’effectivité des mesures prioritaires sociales, annoncées par lui-même, le 31 décembre dernier, lors du traditionnel discours à la nation prononcé à l’aune du passage à la nouvelle année.