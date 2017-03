Développement personnel : Comment devenir un employé modèle ?

Etre un employé modèle pour son boss n’est pas toujours chose facile. Entre mauvaise humeur du chef, tensions entre collègues et travail à accomplir, on a tendance à se laisser emporter. Toutefois, le remède consiste à rester concentré sur ses missions au quotidien. Gaboneco.com partage avec vous quelques astuces pour devenir l’employé de l’année !

Ils sont nombreux en entreprise à chercher à impressionner leur patron ou collègues. Pour y arriver certains agissent sur leur comportement, les règles de conduites en entreprise tandis que d’autres se contentent par contre de faire parler d’eux par leur travail. Entre ces deux moyens, la frontière est souvent mince. Un bon employé est sans aucun doute une personne sur qui le patron peut compter en tous temps, lieux et circonstances. Voici pour vous, cinq comportements à cultiver en entreprise pour parvenir à un meilleur résultat professionnel.

Avoir une attitude professionnelle

C’est avoir conscience que vous êtes dans une entreprise et pas dans une cour de récréation par conséquent la majeure partie du temps doit être mise au profit du travail et non pas à véhiculer des rumeurs, distraire les autres de diverses manières. Il convient plutôt d’être à son poste et réfléchir aux moyens et outils de performance voire de développement de l’entreprise.

Accepter les critiques



Les critiques négatives sont souvent celles qui hérissent le poil ! C’est pourquoi, il faut faire preuve de grandeur d’esprit et de compréhension. Ayez toujours à l’esprit que vous êtes face à une opportunité de changement.

Bien faire son travail

Qu’il soit mal considéré, fastidieux ou pas bien rémunéré, apprenez à faire convenablement votre travail, peu importe ce que vous pensez de lui, car les promotions sont le plus souvent basées sur votre capacité à bien faire votre travail.

Entretenez de bonnes relations avec vos collègues

Traitez tous vos collègues avec courtoisie, respect et sympathie car ils détiennent plus de pouvoir que vous ne le croyez et votre comportement envers eux a de l’importance peu importe leurs statuts dans l’entreprise.

Travailler son image en entreprise

Faites du bon travail, arrivez à l’heure (15 à 20 min d’avance tous les matins), ne vous absentez pas fréquemment, respectez les clients, les responsables ainsi que les remarques, bien des licenciements ont un rapport avec la non application de ce point. Voilà c’est fait, maintenant à vous d’appliquer ces précieux conseil et soyez le (a) meilleur (e) partout !