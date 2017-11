Développement d’Internet : Percée du Gabon !

Si le classement de cette année demeure majoritairement comme les années précédentes, devancé par les mêmes pays, le Gabon surclasse cependant des pays comme le Ghana et la Namibie qui, il y a quelques mois encore occupaient le devant de la scène en termes de développement de l’Internet. Pour cette année, le pays gagne dix places par rapport au précédent classement et se positionne à la 114eme place mondiale.

Au niveau continental, grâce aux politiques de développement des infrastructures Internet mené notamment, l’installation du réseau de fibre optique et le basculement du pays il y a quelques années à la 3G/4G, ont contribué a récompensé les efforts du Gabon. En lieu et place de la 8eme place qu’occupé par le pays il y a quelques temps, le Gabon gagne deux places de plus et se positionne à la 6eme place continentale.

Améliorations notables

Le taux d’accès à Internet, l’ouverture de la 3G/4G, le développement des infrastructures et la libéralisation du secteur par la mise en place des réformes juridiques sur les télécommunications justifient cette avancé du Gabon. S’agissant par exemple du premier facteur. Le taux d’accès à Internet connaît une nette amélioration par rapport aux années antérieures. Alors à 23,5% en 2016, il représente 48% cette année. Ce qui porte, selon une étude de la Banque mondiale, la pénétration d’Internet à 10% pour une contribution au PIB de 0,8%. Malgré ces avancées notables, le pays ne cesse d’accentuer le développement de cette branche des télécommunications conformément à son ambition inscrit dans le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE).