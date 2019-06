Dette publique : Un recul de 4%

L’économie gabonaise retrouve progressivement ses marques. La dette publique, l’un des goulots d’étranglement de la gouvernance locale suit ce chemin. De 64% il y a quelques années, cet indicateur enregistre un recul de 4% cette année pour se situer autour de 60% du PIB. Ce léger recul résulte à en croire le représentant du FMI au Gabon, Marcos Poplawski-Ribeiro, des réformes engagées depuis juin 2018 dernier pour améliorer la situation économique du pays alors que la crise sectorielle qui frappe le monde entier fragilise les rendements et à plusieurs niveaux.

Cette reprise instruit ainsi, le gouvernement à maintenir la cadence des réformes à travers d’autres « réformes structurantes » et à même de stimuler l’investissement et régler la question du chômage qui frappe de nombreux gabonais notamment les plus jeunes. « Il faut que nous continuons dans cette tendance, à travers la mise en place des réformes structurantes… », a déclaré le représentant du FMI.