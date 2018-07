Départ à la retraite : La CNSS honore 41 agents

Un bel aurevoir, réservé à une quarantaine d’agents après plusieurs décennies de « dur labeur ». En atteste le diner gala organisé par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS, le 5 juillet dernier au Beach club, en présence du Ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Guy-Maixent Mamiaka. En guise de remerciements, pour les bons et loyaux services, les 41 ex-agents de la CNSS ont également reçu des présents et une enveloppe individuelle de 300 000 Fcfa.

Un diner gala riche en couleurs et émotions ! Tel a été l’option choisie par la direction générale de la CNSS pour remercier, mieux, honorer 41 de ses agents, appelés désormais à faire valoir leur droit à la retraite. Sept des nouveaux retraités ont exercé pendant plus de 40 ans. Vingt sept capitalisent entre 30 et 39 ans de service et sept autres ont servi la CNSS pendant 30 ans. Soulignons au passage que la récente cérémonie constitue la matérialisation d’une promesse faite par la direction générale de la société, chapeautée par le Dr Nicole Assélé. Dans son discours circonstanciel, la directrice générale de la CNSS a salué le parcours et la fidélité des nouveaux retraités. « Merci pour le travail abattu tout au long des années passées à la CNSS », a déclaré Nicole Assélé.

Cette dernière a affirmé vouloir faire plus pour ces agents qui ont passé toute leur vie professionnelle à la CNSS, cependant l’actuelle crise économique limite son champ d’action. Toutefois, les projets relatifs à « la construction de la Maison du retraité » et « l’accès aux véhicules réformés » sont toujours dans ses tablettes. Avant de procéder à la remise des cadeaux et attestation de reconnaissance, le membre du gouvernement a apprécié le geste de la direction générale et a encouragé les retraités à profiter pleinement de leur temps libre « La retraite n’est pas la fin de la vie, mais le début d’une autre vie », a affirmé Guy-Maixent Mam