Pour la distinction du meilleur joueur du mois de novembre, Denis Bouanga est en concurrence avec le joueur strasbourgeois Ludovic Ajorque, auteur de deux buts et trois passes décisives sur la période, mais aussi du Lyonnais Jeff Reine-Adélaïde.

Meilleur buteur des Verts, Denis Bouanga est également classé dans la liste des meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec 7 réalisations et 4 passes décisives. L’international gabonais qui avait marqué 8 buts sur toute la saison dernière sous les couleurs de Nîmes est à un pas d’égaler son record alors qu’il ne joue que la 17e journée de la Ligue 1 française. Pour la période de novembre il compte 3 réalisations avec un but contre Monaco (1-0) et un doublé face à Nantes (3-2).

Denis Bouanga qui est utilisé sur tous les postes de l’attaque (ailier gauche, ailier droit, milieu offensif et attaquant de pointe), en cas de sacre du meilleur joueur de novembre, succédera au Brésilien Thiago Silva du PSG, meilleur joueur d’octobre.