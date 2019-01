Cyclisme/Tropicale Amissa Bongo : Vers une énième figuration des gabonais ?

Apres trois mois de stage en Afrique du Sud, perturbés après par deux semaines de "congés forcés", à leur arrivée à Libreville, les sept gabonais retenus pour prendre part à la tropicale Amissa Bongo n’inspirent confiance à personne. Certains prédisent déjà un énième échec, en raison des manquements observés. Selon des sources concordantes, les coureurs gabonais qui ont entamé la dernière ligne droite préparatoire dans le Haut-Ogooué, qu’ils ont rallié le 8 janvier dernier, s’entrainent jusqu’à ce jours avec des vélos inadaptés, car différents de ceux utilisés en compétition. En plus, les cyclistes gabonais qui attendent toujours le coach espagnol Abraham Olano, (Ndlr : que le président fédéral Maurice Nazaire Embinga a promis ramené à Libreville dans les plus brefs délais), peaufinent leur préparation sous la direction de Chaîbou Ousseni.

A cela s’ajoute le fait que leur revendication inhérente au paiement des primes n’a pas encore trouvé un écho favorable. De quoi saper le moral des coureurs. D’autres plus optimistes estiment que les années passent et ne se ressemblent pas. Ils sont d’avis que le stage d’Afrique du Sud va porter des fruits. « Je ne serais pas étonné de voir un coureur gabonais, surtout que beaucoup parmi eux ont plus de trois participations à cette course, terminer premier dans une étape », a déclaré Christian cycliste amateur. L’équipe gabonaise dirigée par Chaïbou Ousseni (entraîneur) et Arnaud Ontsassi (mécanicien), est composée de Geoffroy Ngandamba, Glenn Moran Moulengui, Cédric Tchouta, Leris Moukagni, Euphrem Ekobena, Paul Maroga et Fanzo Rael Nzaou.