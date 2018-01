Cyclisme/Tropicale Amissa Bongo : Rinaldo Nocentini rempile

Le sociétaire de l’équipe Sporting-Tavira du Portugal, l’italien Rinaldo Nocentini a remporté sa deuxième victoire d’étape samedi 20 janvier dernier, entre Bitam-Oyem, (Ndlr : un parcours long de 107 km). Il a devancé l’érythréen, Selemun Zementes et le jeune Rwandais Joseph Areruya, qui a tout de même pu conserver son maillot jaune.

C’est en terminant fort dans derniers mètres de l’arrivée, après avoir fait la différence sur la dernière montée que le coureur italien a devancé ses adversaires. Quant à Joseph Areruya, le rwandais qui a remporté l’étape la plus longue Ndjolé-Ambam (182,5 km), par ailleurs respectivement 8e et 3e lors des étapes d’Oyem-Ambam et Bitam-Oyem conserve le maillot jaune avec une avance de 18 et 38 secondes sur ses concurrents immédiats l’Allemand Nikomedus Holler et le français Damien Gaudin, au classement général.