Après un coureur finlandais, plusieurs français, un érythréen, un tunisien et un rwandais, c’est au tour de l’italien de Direct Energie Niccolo Bonifazio de remporter la plus prestigieuse course cycliste d’Afrique, la Tropicale Amissa Bongo, qui s’est achevée hier à Libreville. Niccolo Bonifazio a devancé le Français Lorrenzo Manzin, 2e, et l’Allemand André Greipel, respectivement vainqueurs des dernière et avant-dernière étapes.

A la surprise générale , le coureur Italien s’était adjugé les deux premières étapes et la cinquième (sur sept). Au classement général, il a devancé le Français Lorrenzo Manzin qui a remporté la 7e et dernière étape, ce 27 janvier 2019 à Libreville. Pour les coureurs gabonais, le même constat décevant a été dressé à l’issue de cette 14 e édition de la Tropicale Amissa Bongo.