Le premier coup de pédale de la 13e édition de la Tropicale Amissa Bongo a été donné hier lundi à Kango. Une première étape lors de laquelle le jeune cycliste Allemand de Bike Aid, Lucas Carstensen s’est imposé au sprint devant le français Adrien Petit de Direct Energie et l’Algérien Youcef Reguigui de Sovac-Natura4Ever.

Dès l’entame quatre coureurs à savoir les rwandais Ruberwa et Hareruya, le marocain Haddi et l’érythréen Habtom ont pris le large au kilomètre 7,4. Ce qui n’a pas empêché le jeune allemand, déjà vainqueur d’étape au Tour du Sénégal et au Tour de Tunisie en 2017, qui s’est adapté à la chaleur gabonaise.

« C’est un beau succès pour moi et pour l’équipe. Je ne connaissais pas l’arrivée, mais j’avais bien étudié le final sur le road book et je savais que ce serait difficile pour les équipes de sprinters de s’organiser après la bosse. J’avais imaginé que ce serait très rapide et que sur la lancée avant la ligne droite, il y aurait très peu de temps pour bien se placer. Je ne m’étais pas trop trompé, j’ai lancé mon sprint à 250 mètres environ, je me sentais très fort aujourd’hui », a déclaré Lucas Carstensen qui a eu le maillot du classement au point portera donc le maillot jaune à l’étape 2 de Ndendé-Fougamou dans la Ngounié.

Pour les coureurs gabonais la course comme chaque année n’a pas été facile, surtout avec le manque de préparation enregistré. Chez les Panthères, le meilleur résultat a été enregistré par Geoffroy Ngandaba qui a terminé 54e de la course. Moulengui Glenn Morgan a terminé 70e, Paul Junior Maroga (71e), Charles Anguilet (78e), Cédric Tchouta 85e et Moukagni Leris 87e ont été classé HD (Ndlr : hors délais).