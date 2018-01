C’est sous la direction du journaliste français, spécialiste du cyclisme, Philippe Crepel que une le renforcement des capacités des journalistes, afin de leur permettre une meilleure couverture médiatique de la Tropicale Amissa Bongo 2018 a été organisé dans les locaux de Gabon Télévision.

Habitué de la Tropicale (depuis 11 ans), le formateur Philippe Crepel a d’entrée mis l’accent sur la définition du cyclisme d’aujourd’hui et du jargon de cette discipline sportive. Les mesures de sécurité, l’importance de la Tropicale Amissa Bongo, (Ndlr : première compétition qui ouvre la saison du calendrier mondial de l’UCI, classée en catégorie 1, dont le nom est désormais associé au cyclisme africain avec ses 13 ans d’existence), ses statistiques en rapidité et en longueur d’étape, sont autant de sujets passés au peigne fin.

Longue de 1004 km au totale, la Tropicale Amissa Bongo démarre lundi 15 janvier prochain à Kango avec un départ prévisionnel à 11h30 et une arrivée prévisionnelle à 15h00 à Lambaréné. Le lendemain et le surlendemain, les coureurs seront sur les étapes Ndendé-Fougamou (173 km) et Fougamou-Lambaréné. Jeudi 18 et vendredi 19 janvier, les étapes les plus rudes Ndjolé-Mitzic, longues de 182,5 km et Oyem-Ambam au Cameroun(141 km ) opposeront les cyclistes avant celles d’abord de Bitam-Oyem( 107 km ) le 20 janvier ,puis Bikelé- Libreville (139,5 km ) pour la boucle le dimanche 21 janvier courant.