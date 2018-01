A la surprise générale, le coureur rwandais, Joseph Areruya a terminé premier de l’étape la plus longue de la 13e édition de la Tropicale Amissa Bongo, (Ndlr : Ndjolé-Mitzic, longue de 182,5 km), jeudi 18 janvier courant devant le bulgare de Willier Triestina Select It Koshevoy Llia, l’allemand, Holler Nikodemus de Bike Aid et le français Damien Gaudin en présence du Ministre des Sports, Mathias Otounga Ossibadjouo. Il s’arroge ainsi le maillot jaune qui était détenu jusque-là par l’australien, Breton Jones de Delko Marseille, vainqueur de l’étape précédente.

Profitant de l’absence de l’Italien Nocentini Rinaldo, vainqueur de l’étape Fougamou-Lambaréné ou l’australien, Breton Jones qui a déclassé l’Allemand Lucas Carstensen, (Ndlr : deux fois maillot jaune), le rwandais, Joseph Areruya ,vainqueur hier jeudi de l’étape Ndjolé-Mitzic (182,5km ), arbore le nouveau maillot jaune de la 13ème édition de la Tropicale Amissa Bongo, en attendant le parcours Oyem-Ambam au Cameroun ce vendredi.

« Mon garçon a très bien travaillé dès le départ jusqu’à l’arrivée, car c’est une étape assez vallonnée et très longue. On a couru derrière les professionnels, et c’est dans les derniers 15 kilomètres qu’on a fait la différence en accélérant sur la dernière montée. Le plus dure est maintenant de conserver ce maillot jaune. On est menacé par les professionnels de Direct Energie et Bike Aid mais on va travailler pour essayer de conserver le maillot jaune », a fait savoir Félix, Directeur sportif de l’équipe du Rwanda.

Pour rappel, le premier gabonais a franchir la ligne d’arrivée n’est autre que Geoffroy Ngandamba (32e) avec une performance en dessous de l’étape Fougamou où il s’est classé au 25ème rang .