Cyclisme/Tropicale Amissa Bongo : Joseph Areruya remporte la petite reine !

Maillot jaune depuis trois jours et avec sa victoire d’étape à Mitzic sur la distance la plus longue (182,5km), le rwandais Joseph Areruya, âgé de 21 ans, a remporté la 13ème édition de la Tropicale Amissa Bongo, devant l’Allemand Holler Nicodemus de Bike Aid et le français Damien Gaudin, de Direct Energie. Attaqué par les coureurs de Direct Energie, au début du circuit final à parcourir onze fois, le jeune rwandais Joseph Areruya a su conserver un bon placement en tête de peloton pour éviter d’être piégé dans cette ultime et décisive journée.

Le Rwandais est le troisième africain à remporter la Tropicale après l’Erythréen Natnael Berhane en 2014 et le Tunisien Rafaa Chtioui en 2015. Toutefois, il est le premier à réaliser cet exploit avec le maillot de son équipe nationale. Ces deux prédécesseurs avaient gagné avec le soutien de leur équipe professionnelle. Vainqueur en 2017 du Tour du Rwanda, mais aussi d’une étape du Tour d’Italie U23 Joseph Areruya va certainement encore beaucoup progresser pour s’inscrire dans la même lignée de ces coureurs africains qui ont fait leurs grands débuts au Gabon avant de taquiner le niveau mondial comme Daniel Teklehaimanot, Natnael Berhane, Louis Meintjes, Tsgabu Grmay.

Bon à savoir, la dernière étape (Bikelé-Libreville) a été remportée par l’Italien Luca Pacioni, de l’équipe Wilier-Triestina, au terme d’un sprint massif juste devant Jones Breton de Delko Marseille, Youcef Reguigui et Adrien Petit, de Direct Energie. Côté gabonais, après l’exclusion des 3 autres coureurs à l’étape (Oyem-Ambam), pour s’être accrochés à des véhicules, Geoffroy Ngandamba et Glenn Moulengui ont terminé respectivement 53ème et 61ème du classement général.