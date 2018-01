En tête du classement général lors de la 5e étape de la 13e édition de la Tropicale Amissa Bongo, après sa brillante victoire sur le parcours Ndjolé-Lambaréné (182,5 km) et sa position dans le top 8 des premiers arrivés de l’étape Oyem-Ambam, le cycliste rwandais Joseph Areruya a conservé le maillot jaune, en terre camerounaise. « Comme je vous l’avait promis jeudi, on a bien conservé le maillot. Mes garons ont suivi les consignes. J’ai juste dit à mes coureurs de ne pas laisser l’échappée à une distance avec beaucoup de minutes d’avances et tout faire pour garder à distance les trois garçons qui courraient derrière nous » , a déclaré le directeur sportif rwandais Félix.

Ainsi, le rwandais devance au classement général l’allemand Holler Nicodemus de Bike Aid et le français de Direct Energie Damien Gaudin. L’australien Jones Breton a fait la différence un peu avant la ligne d’arrivée de l’étape Oyem-Ambam en disposant de ses challengers Youcef Reguigui de SOVAC (2e) et l’italien Nocentini Rinaldo. Les Gabonais Paul Maroga, Leris Moukagni Cédric Tchouta ont été disqualifié de la course pour s’être accroché à des véhicules pendant certains moment de la course.

La 6e étape Bitam-Oyem mettra aux prises les coureurs de la 13e édition de la Tropicale Amissa Bongo en attendant la boucle au circuit Bikélé-Libreville, demain dimanche 21 janvier courant.