Cyclisme/Tropicale Amissa Bongo : Breton Jones déclasse Lucas Carstensen !

Le maillot jaune est désormais arboré par l’australien, Breton Jones qui a déclassé Lucas Carstensen, de Bike Aid, grâce à sa victoire sur le tronçon Ndendé-Fougamou et sa 3e place acquise mercredi 17 janvier 2018, sur le parcours Fougamou-Lambaréné. Une troisième étape remportée par l’italien, Rinaldo Nocentini de Sporting/Tavira, suivi du français Damien Gaudin de Direct Energie et de l’australien, Jones Breton. Pour dominer ses adversaires l’italien, âgé de 40 ans, a anticipé dans la dernière montée juste avant l’arrivée en attaquant tout seul, talonné par Damien Gaudin. L’un des plus anciens cyclistes professionnels, Nocentini s’est imposé au sprint sous les applaudissements des populations de Lambaréné.

Dans le classement des meilleurs africains de l’Etape 3, dominée par le marocain Mraouni Salaheddine, le jeune Erythréen de 18 ans Henok Mulubrhan, ses compatriotes Tesfom Sirak, Okubamariam Tesfom et Gebremariam Fiseha occupent des places honorables, et ce, sans aucune véritable préparation. Les Gabonais Geoffroy Ngadanmba (25ème), Glenn Moulengui (32ème) et Maroga Mokoda Paul Junior (36ème) demeurent bien loin du podium. Bon à savoir, le coup d’envoi de la 4e étape, Ndjolé-Mitzic, l’une des plus longues avec ses 182,5 km s’effectue ce jeudi, à partir de 10heures, avant celle d’Oyem-Ambam au Cameroun, le lendemain.