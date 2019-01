Après un départ donné sur la place officielle de Bitam, les 81 coureurs engagés sur la ligne de départ ont traversé plusieurs villages, de Kye-Ossi en passant par Meyo-Kye en terre camerounaise avant d’arriver à Mongomo en Guinée Equatoriale.

Etapes après étapes, Niccolo Bonifazio qui s’était déjà illustré bien avant a maintenu la cadence avant de s’imposer avec un chrono de 3h04’50 devant l’algérien Youcef Reguigui et le français Manzin Lorenzo. « Je suis vraiment content, car c’est ma première fois dans la compétition avec Direct énergie. C’est un bon jour pour nous avec ce triplé. Nous avons travaillé en équipe, j’ai gagné parce que mon coéquipier Adrien Petit a fait un travail parfait » a-t-il déclaré.

Un bonheur également exprimé par le directeur sportif de Direct énergie Jean René Bernaudeau ‘’ Dès hier soir on s’était dit que si on arrivait à Oyem avec le maillot de leader, toute l’équipe devait alors se concentrer sur lui et c’est ce que nous avons fait. Le résultat est là.Nous sommes satisfait » a-t-il conclu.

L’italien Niccolo Bonifazio conserve ainsi son maillot jaune mais obtient également une fois de plus celui du meilleur coureur au classement au nombre de points. L’équipe gabonaise reste la dernière au classement général.

La 6e étape entre Bitam-Oyem longue de 107KM aura lieu ce samedi 26 Janvier et dans le grand nord la 14 e édition de laTropicale Amissa Bongo 2019 .