Il a fallu attendre les dix derniers kilomètres de l’Etape Owendo-Libreville qui a clôturé la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo pour voir Jordan Levasseur du club français Natura’Ever-Roubais Lille Métropole, arracher dimanche 26 janvier 2020 avec une seconde seulement d’avance , le maillot jaune à l’Erythréen Natnael Tesfatsion qui l’a conservé cinq fois de suite. Lorenzo Mazin de Total Direct Energie a terminé de fort belle manière en remportant la 7e étape de la course.

Le Français Lorenzo Mazin de l’équipe Direct Energie vainqueur d’Etape (maillot couleur du Gabon) a remporté la 7e et dernière étape de la Tropicale Amissa Bongo 2020 en 2h49’46, alors que le maillot jaune du classement général a lui aussi été remporté par un autre français ; Jordan Levasseur de l’équipe Natura 4 Ever-Roubaix-Lille Métropole qui succède comme vainqueur de la Tropicale à l’Italien Niccolo Bonifazio . Natnael Tesfatsion qui a contrôlé la course depuis la 2e étape a perdu le sacre de champion à une seconde près au classement général.

Le jeune Erythréen Biniam Girmay Hailu de la formation Nippo Delko remporte le maillot rose du classement par points. Le maillot vert pour le meilleur grimpeur revient à Yemane Dawit d’Erythrée et le maillot bleu à pois blanc du Sprint point chaud revient à Jordan Levasseur (24 ans), le nouveau roi de la Tropicale Amissa Bongo.

Youcef Reguigui d’Algérie, Joseph Areruya du Rwanda, Minali Ricardo de Nippo Delko, Emanuel Morin, Girmay Biniam Hailu sont des coureurs qui ont marqué cette course jusqu’au bout. Les coureurs gabonais Geoffroy Ngandamba (53e ), Ghislain Ndong(69e) et Glenn Moulengui(59e) ont réussi leur pari ; celui de terminer la course alors qu’ils n’ont pas bénéficié d’une véritable préparation.