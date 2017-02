Cyclisme : Bientôt la Tropicale !

Après la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN) Total 2017, le Gabon abrite un autre événement sportif à savoir la 12ème édition de la Tropicale Amissa Bongo qui se tiendra du 27 février au 5 mars prochain.

A deux semaines du coup d’envoi de cette compétition internationale, le Comité d’Organisation de la 12ème édition de la Tropicale Amissa Bongo a tenu sa première plénière en présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports et par ailleurs Président du Bureau Exécutif. Pour la réussite de l’événement, vieux de 12 ans aujourd’hui, le comité d’organisation s’active aux derniers réglages. Pour ce faire les commissions accueil, protocole, hébergement, restauration, transports, santé, promotion-animation, et communication travaillent à la réussite de l’événement..

Pour cette 12 ème édition, le Gouvernement représenté par Dr Nicole Assele et la coordination générale de la compétition, dirigée par le Français Benjamin Burlot, tiennent à mettre les petits plats dans les grands. Objectif : organiser de bout en bout le tour cycliste de manière impeccable.

Bon à savoir, la 12ème édition de la Tropicale Amissa Bongo va se courir en 10 étapes, sur les routes du Haut-Ogooué, de l’Ogooué-Lolo, du Moyen-Ogooué, de la Ngounié et de l’Estuaire avec quinze équipes en lice dont 5 professionnelles et 10 sélections nationales africaines.