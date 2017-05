Casimir Oyé Mba a invité Jean Ping à privilégier ce qui apparaît comme l’intérêt supérieur de la nation en prenant exemple sur Guy Nzouba Ndama, Léon Paul Ngoulakia, Désiré Aba’a Minko et lui-même qui ont privilégié cet intérêt lors la dernière présidentielle en s’alignant derrière la candidature de l’ancien président de la commission de l’Union africaine.

Pour l’ancien Premier Ministre d’Omar Bongo Ondimba, l’histoire récente du Gabon démontre bien que des adversaires absolus du pouvoir peuvent se résoudre à discuter. En citant notamment quelques précédents : Simon Oyono Aba’a et le Moréna sans qui il n’y aurait pas eu de conférence nationale en 1990 , Pierre Louis Agondjo Okawé et Paul Mba Abessole sans qui il n’y aurait pas eu des Accords de Paris en 1994 et Pierre Mamboundou sans qui il n’y aurait pas eu les accords d’Arambo en 2006. « Mais disons le aussi. A l’évidence, ils interpellent d’abord et surtout Ali Bongo et M. Jean Ping. Ce sont en effet les deux principaux protagonistes de la crise actuelle. Ils le sont parce que Jean Ping a été élu pour diriger le pays et que Ali Bongo Ondimba s’est emparé du pouvoir et l’exerce » a déclaré Casimir Oyé Mba.

L’objectif de la sortie de l’ex-Premier ministre était bien d’appeler Ali Bongo et Jean Ping à fléchir leurs positions, à dialoguer pour une sortie définitive de la crise liée en partie à l’élection présidentielle d’août 2016 dernier. « C’est à eux de prononcer les mots, de faire les gestes, de poser les actes qui enclencheront dans les esprits le processus de l’apaisement et de la sortie de crise. Ils doivent pour cela fermer leurs oreilles aux incitations de leurs ‘’faucons’’ respectifs. Ils doivent dépasser leur propre personne, pour s’élever et se hisser au niveau des exigences du moment. Ils doivent l’un et l’autre faire sur eux-mêmes des sacrifices, pour sortir le Gabon de l’impasse » a déclaré Casimir Oyé Mba.

« Pourquoi s’interdire de rechercher et d’organiser une convergence entre ces deux réflexions » a déclaré Oyé Mba qui pense que les résolutions issues des dialogues d’Ali Bongo et Jean Ping peuvent faire l’objet d’une synthèse, d’où son appel « Je ne cesserais pas de le dire : il faut se parler… je lance donc un appel à Ali Bongo et Jean Ping d’abord, pour qu’ils se dépassent et se hissent au niveau des exigences de la situation actuelle, qui appelle un déblocage » a conclu Casimir Oyé Mba.