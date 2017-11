Crise économique : Vers une embellie en 2019 ?

Plus que deux ans pour être, peut-être sortis d’affaire. Selon le Ministre de l’Economie, Régis Immongault Tatagani, qui prédit une sortie de crise en 2019, il faut au minimum entre trois et cinq ans pour rééquilibrer l’économie frappée de plein fouet par la crise sectorielle du pétrole depuis 2014. « Je pense que, d’ici à la fin de 2019, nous devrions être sorti d’affaire », confie le Ministre à nos confrères. Ce retour à la normal projeté pour la fin 2019 ne se fera toutefois pas à coup de baguette magique. « Le secteur du pétrole pèse encore 85% de nos recettes d’exportation », reconnaît le Ministre et cela pose un véritable problème : celui de la diversification des sources de revenus pour espérer parvenir à cette prévision. Les infrastructures portuaires, routières et énergétiques, même si aucun autre projet dans ce sens n’est en vue, et les services devront permettre d’y parvenir. Mais l’opération ne pourrait pas être aussi facile que semble penser Régis Immongault.

En effet, l’environnement économique national est morose et aucuns signaux, même pas les dernières conclusions du Rapport Doing Business de la Banque mondiale, ne présagent quoi ce soit de bon. De même, la dette du Gabon a presque explosé, soit un ratio de 64%, selon les organismes internationaux ce qui se traduit dans les faits par une baisse continue de la croissance économique de l’ordre de 3,9% en 2015, 2,3% en 2016 contre 1% seulement cette année, et ce, malgré la projection de 3% en 2018. Fort de ces chiffres, certains analystes demeurent dubitatifs quant à la possibilité de l’économie nationale de retrouver la sérénité surtout au regard de la date annoncée par le membre du Gouvernement.