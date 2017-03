Un mouvement d’humeur de l’ensemble des élèves des lycées et collèges de la ville du manganèse (Ndlr : Moanda sise dans la province du Haut-Ogooué) qui réclament pour certains plus de trois trimestres d’impayés de bourses scolaires, des meilleures conditions d’apprentissage et des outils pour les ateliers du lycée technique de Moanda. « Nous ne réclamons que ce qui logiquement nous revient de droit, ce qui logiquement nous permet d’apprendre dans de meilleurs conditions », a confié l’un des élèves courroucés du Lycée technique Fulbert Bongatha de Moanda, sous couvert de l’anonymat.

Conscients du fait que la grève de la CONASYSED accable et pénalise l’école gabonaise, les lycéens s’en remettent au Président de la République. Objectif : ouvrir les négociations avec l’ensemble des Syndicats et ramener l’accalmie et la sérénité dans le secteur de l’éducation. « Nous savons que la plupart des enfants des familles des membres du Gouvernement sont scolarisés à l’extérieur du pays tout comme le Président de la République n’à aucun enfant ou petit enfants scolarisés au Gabon. Sinon comment comprendre que cette situation ne l’émeuve ? Nous appelons à l’humanisme et à la raison. Le Chef de l’État se doit de sauver l’école gabonaise en ouvrant des négociations avec l’ensemble des syndicats du Secteur éducation, notre avenir en dépend » a renchéri un jeune membre de la coopérative d’un lycée de la Commune de Moanda.