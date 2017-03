Malgré son séjour carcéral l’ancien député Bertrand Zibi continue de faire parler de lui et pas que pour des raisons politico-politiciennes. Et pour preuve ce célèbre prisonnier, certainement l’un des plus connus du Gabon vient de voler au secours des enseignants grévistes. Ce lundi 13 mars courant, il a fait parvenir aux membres de la CONASYSED réunis en assemblée générale au terrain de basket d’Awendjé une enveloppe d’un montant d’un million de Francs Cfa. Laquelle enveloppe est destinée aux enseignants dont les salaires ont été suspendus par le Gouvernement. Un élan de générosité qui va très certainement faire couler beaucoup d’encre et de salive.