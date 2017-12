Création d’entreprises : Vers une réduction des délais

Classé 132ème mondial en terme de création d’entreprise dans le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale, parut il y a quelques semaines, le Gabon veut pousser la question de l’entreprenariat encore plus loin et répondre au besoin de diversification dont souffre l’économie nationale pays des années. En effet, à travers son organe de promotion des investissements, l’ANPI, le pays envisage de raccourcir les délais de création d’entreprise à deux jours, alors qu’il faut actuellement compter plus de 30 jours pour parvenir à créer sa boite au Gabon contre 50 jours par le passé.

Cette avancé annoncée, si elle parvient à être réalisée, nécessitera encore un effort supplémentaire pour rivaliser avec certains pays « champion » d’Afrique dans le domaine de la réduction de délais de création d’une entreprise. Au Sénégal par exemple, il fallait en 2013, seulement 24h pour créer son entreprise contre quelques jours dans d’autres pays d’Afrique. Cet effort supplémentaire à fournir concerne aussi le raccourcissement des procédures administratives de création jugées elles aussi, importantes au Gabon.

Certes l’ANPI répond partiellement à cette exigence, mais il ne s’agit ni plus que d’une simple formalisation, d’un regroupement qui héberge les services des impôts, le Conseil gabonais des chargeurs (CGC), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), les greffiers, les notaires et bien d’autres. Le Gabon qui ne cesse de promouvoir l’entreprenariat et de se vendre auprès des investisseurs en particulier étrangers compte beaucoup sur cette agence pour parvenir aux défis de la relance économique. Mais comme on dit, c’est au pied du mur qu’on juge un maçon. Wait and see…