Le contraire aurait étonné plus d’un. Equipe montée de toute pièce par un coach absent du Gabon et dépourvu de toute information sur certains joueurs convoqués, les Panthères ont été sorties d’entrée de la King’s Cup par la Thaïlande, pays hôte et champion en titre, aux tirs au but (4-2), après un match nul (0-0) au temps réglementaire jeudi 22 mars 2018 , au stade national de Rajamangala.

C’est sans Pierre Emerick Aubameyang, endeuillé par la disparition de sa grand-mère maternelle, Denis Bouanga et Ecuele Manga, qui n’ont pas répondu à la convocation du coach Camacho que les Panthères ont été éliminées jeudi 22 mars de la Coupe du Roi par la Thaïlande (4-2) à l’issue d’une séance de tirs au but qui n’a laissé aucune chance à Didier Ovono Ebang et ses coéquipiers.

De Musavu King à Lloyd Palun, Louis Autchanga, Biyogho Poko en passant par Martinsson Ngouali, Ulysse Ndong Obame où même Mario Lemina et Axel Meye, le spectacle offert n’a pas été à la hauteur des attentes des 25 000 supporters qui ont effectué le déplacement au stade Rajamangala.

Jeu décousu, coupure des liens entre le milieu et l’attaque, carence des joueurs capables de contourner le bloc défensif thaïlandais, c’est du moins ce que l’on peut retenir de ce match où le coach a voulu expérimenter la formule Ulysse Ndong Obame en milieu offensif, alors qu’il n’a aucune qualité pour remplir cette tâche où la bataille de l’entre-jeu a été perdu durant les 90 minutes par la partie gabonaise.

Dominés même dans la possession de la balle ( 56%-44 /% ) lors de cette rencontre, les joueurs gabonais n’ont pas eu, une fois de plus, assez de ressources physiques techniques et mentales pour venir à bout de la Thaïlande aux tirs au but .En plus d’avoir été efficace dans les tirs, la formation thaïlandaise menée par l’entraineur Milovan Rajevac s’est distinguée par son grand gardien de but Kawin Thamasatchanan qui a repoussé deux tirs gabonais.

La Thaïlande s’est donc qualifiée pour la 4e fois consécutive en finale du tournoi de football de la King’s Cup où elle affrontera la République Slovaque, vainqueur 2-1 des Emirats Arabes Unis. Le Gabon jouera pour l’honneur face aux Emirats Arabes Unis samedi 24 mars.