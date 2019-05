Lozo Sport qui était opposé au CF Mounana en demi-finale a eu raison de son adversaire samedi au stade Augustin Monedan de Sibang de Libreville aux tirs au but à l’issue du nul (1-1) au temps réglementaire. L’Association Sportive Mangasport quant à elle a sans difficulté dominé (2-0) les policiers de Vautour Club (D2) amenés par Jaduve Mboumba dimanche 5 mai sur les mêmes installations.

En effet après ce nul (1-1) entre Lozo Sport et Mounana qui doivent leur survie en première division à la phase des play-offs qui démarre dans quelques jours , le premier cité a remporté la partie (5 -4) aux tirs au but . Un résultat qui propulse l’équipe de la ville de Wongo Sport en finale où elle sera face à son rival de toujours l’AS Mangasport qui l’a dominé dans la poule D du championnat D1 avec 14 points devant AS Dikaki 10 points.

L’AS Mangasport inscrit ses deux réalisations par Johan Mbouma et Manga Mbah Carlain . La finale qui se jouera samedi 11 mai s’annonce difficile pour les deux équipes même si l’AS Mangasport fait figure de favori pour cette rencontre.