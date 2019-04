Coupe de la Ligue : L’Union Sportive de Bitam tombe face à Mounana

C’est en présence de son premier responsable René Ndemezo’o Obiang que l’Union Sportive de Bitam (USB) s’est incliné (3-4)à l’issue des tirs au but après un nul (1-1) dans le temps réglementaire, mercredi 24 avril au stade Augustin Monedan de Sibang à Libreville, en match comptant pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue.

Malgré la forte pression exercée par les nombreux supporters de l’USB vêtus de roug , c’est le CF Mounana qui a matinalement ouvert la marque par Eric Bagnama (2e,1-0) . Après avoir été menés durant toute la première période, les joueurs de l’USB Bitam qui ont su dominer l’adversaire en milieu de terrain ont obtenu l’égalisation dans les arrêts de jeu (92e ,1-1) grâce à l’attaquant Djoé Boussougou.

C’est donc aux tirs au but que le CF Mounana a créé la différence pour se qualifier en quart de finale avec un meilleur réalisme de ses joueurs qui ont inscrit 4 buts contre 3 pour l’USB, trahi par son capitaine, le vétéran Erwin Nguema qui a manqué le cadre en qualité de dernier tireur .

Cependant, alors que l’association des arbitres présidée par Christian Mouity a appelé à porter un brassard jaune sur le bras gauche en signe de protestation contre l’agression de leurs collègues dernièrement à Mouila par les joueurs et dirigeants du club Lozo Sport , le juge central Eric Castane Otogo, les assistants Montel Moussounda et Noh Ndong Pricillia ont jugé utile de ne pas suivre la consigne pourtant respectée dans tous les autres stades par leurs pairs et la 4e arbitre du même match Obone Patricia.

Une attitude considérée par plus d’un comme un boycott pur et simple, oubliant que ce qui est arrivé aux autres peut aussi leur arriver. Rappelons que dernièrement en Guinée Conakry Eric Otogo et Montel Moussounda ont eu la vie sauve grâce à une escorte de force de sécurité lors d’un match de Ligue de champion d’Horoya.

Les autres résultats : Bouenguidi Sports Vs Ombilianziami (1-1) ,victoire d’Ombilianziami aux tirs au but (7-6) ; Ogooué FC Vs Olympique de Mandji (2-1) ; Lozo-Sport Vs Oyem AC (2-0) ; Mangasport Vs FC 109 (4-0 ) .