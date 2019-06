La corruption est un fléau qui gangrène la société gabonaise et à tous les niveaux. De nombreuses administrations sont touchées par ce phénomène et cela affecte le fonctionnement même de l’Etat et le rendement économique du pays. Classé à la 124e place dans le dernier rapport de Transparency international, le Gabon perd 7 places en 2018 en se positionnant à la 117e place mondiale. Cela représente une note de 31 points sur un total de 100 points. L’ONG pointe le recul de la démocratie qui remet en cause les mesures de transparence existantes dans bon nombre de pays dont le Gabon. « L’indice de perception de la corruption de cette année révèle l’incapacité de la plupart des pays à contrôler de manière significative la corruption », souligne Transparency dans son rapport.

Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a créé il y a quelques semaines, lors du dernier conseil des ministres, un ministère entièrement dédié à cette question. Placé sous la tutelle de Francis Nkéa, un juriste de formation au franc-parler, ce ministère a pour mission de lutter contre un phénomène dont le contrôle a durant longtemps échappé à la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite (CNLEI) et les nombreuses opérations de lutte dont l’opération ‘’Mamba’’, ont toutes accouché d’une souris. Face à cette opacité, le nouveau ministre au cours de sa première sortie dans le cadre de ce ministère a affiché son ambition de tordre le cou à une pratique qui appauvrit l’Etat et l’efficacité de la gouvernance publique. Aux corrompus ou amoureux de cette pratique, Francis Nkéa a adressé un message fort en annonçant que « la recréation est terminée ».

Cette lutte dont les hostilités ont été lancées par un discours franc et direct touchera l’administration publique, le privé, les ’’petits y compris les grands corrompus’’. « Il faut combattre ces gens parce qu’on a l’impression qu’ils ne comprennent pas » a souligné le ministre d’un ton ferme. Malgré la fermeté de son discours, ils sont nombreux au Gabon, à ne pas croire à la crédibilité de l’action annoncée par ce dernier. De nombreux observateurs pointent du doigt, le laisser-aller né du copinage qui caractérise le sommet de l’Etat au Gabon. Alors au combat lancé par ce dernier, une question demeure, va-t-il y parvenir ?