Coopération sud-sud : Le Président ivoirien à Libreville ce mercredi

Cela faisait plusieurs années que le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara n’avait pas foulé le sol gabonais. Après la visite du Président Togolais, Faure Essozimna Gnassingbe, il y a quelques jours, c’est donc au tour du Chef d’état ivoirien à l’occasion d’une visite de travail et d’amitié, apprend-on du palais du bord de mer. Les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Libreville et Abidjan, mais également les sujets d’intérêt commun liés, à la paix, la sécurité et de développement des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l’ouest seront au centre des échanges.

Cette visite est la deuxième du genre en moins d’une décennie et devrait permettre de renforcer les relations de coopération sud-sud qui lient le Gabon à la Côte d’Ivoire. En effet, c’est en 2014 qu’avait eu lieu la dernière visite de travail du Président ivoirien au Gabon. Ce séjour de 72 heures avait débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération notamment, dans des domaines clés comme l’éducation, la diplomatie, l’armée, la sécurité, l’économie, l’agriculture et bien d’autres. C’est d’ailleurs lors de cette visite qu’avait été signé l’accord scellant la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Aujourd’hui les relations d’amitié qui lient le Gabon et la Cote d’Ivoire dépassent la simple frontière des deux chefs d’Etats respectifs au-delà des apparences.