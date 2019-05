Comme annoncé, le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a bel et bien foulé le sol gabonais pour une visite de travail et d’amitié avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba.

Présent au Gabon dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, la rencontre entre Ali Bongo Ondimba et le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara s’est tenue hier au palais du bord de mer de Libreville. Le renforcement de la coopération bilatérale, ainsi que les questions régionales, internationales et d’intérêt commun, des thématiques au menu d’échanges entre Ali Bongo Ondimba et le Président ivoirien ont été au centre de la rencontre. Heureux de revoir Ali Bongo Ondimba alors que ce dernier a été frappé, il y a plusieurs mois, par un AVC qui l’ a beaucoup fragilisé, Alassane Dramane Ouattara s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de son séjour au Gabon, du climat de paix qui y règne et du bon rétablissement du Chef de l’Etat.

« Je suis content de voir que le Président Ali Bongo a bien récupéré et qu’il est en forme, et je suis particulièrement heureux des moments que nous avons passés ensemble » a-t-il déclaré. Sentiment partagé par Ali Bongo Ondimba. « Ce fût un plaisir de recevoir ici à Libreville mon frère, le Président Ouattara. Au–delà des liens personnels très forts qui nous animent, nous partageons une volonté commune de renforcer les liens entre le Gabon et la Côte d’Ivoire, et, au-delà, entre l’Afrique centrale et l’Afrique de l’ouest à un moment décisif où les enjeux en termes de développement, de jeunesse ou encore de sécurité n’ont jamais été aussi décisifs » a-t-il indiqué.