Quelques 800 militaires de quatre composantes de l’armée belge (Ndlr : Armée de terre, Air et médicale) fouleront le sol gabonais dès le 15 septembre prochain dans le cadre des manœuvres dans des conditions tropicales. La formation va s’étendre sur un mois.

Baptisé « Tropical Storm 2017 », « l’exercice se déroulera en étroite collaboration avec les autorités civiles et militaires gabonaises. Durant l’exercice, des instructeurs belges formeront des parachutistes gabonais. Ils réaliseront leur premier saut depuis des C-130 belges. D’autres militaires gabonais, intégrés dans les compagnies belges, participeront à nouveau à des exercices tactiques », explique le Porte-parole militaire de l’agence Belga.

Le dernier exercice « Tropical Storm » s’est déroulé en 2015 simultanément au Gabon et en République démocratique du Congo. Durant cette nouvelle formation, les deux bataillons para-commandos de la brigade légère, indique le communiqué, s’entraineront en alternance dans différentes localités gabonaises avec l’appui d’hélicoptères de la composante Air et d’unités médicales. « Une attention particulière de l’exercice se focalisera autour des opérations spéciales et des tactiques spécifiques des para-commandos dans les conditions climatologiques propres à l’Afrique », a précisé le Porte-parole militaire à l’agence Belga.