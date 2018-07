Après le Comité National Olympique, la Linaf, les Fédérations, le ministre des Sports Alain Claude Bilie By Nze et sa ministre déléguée Laetitia Diwekou ont devisé hier, jeudi 5 juillet courant avec les hommes et femmes de médias, spécialisés dans le traitement de l’actualité sportive, au Palais des Sports de Libreville.