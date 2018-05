Construction de salles multimédia : l’initiative de Rémy Ebanega !

Partant du constat selon lequel l’outil informatique devient indispensable pour l’apprentissage scolaire et professionnel, associé au fait que la jeunesse gabonaise accuse un retard dans les technologies de l’information et de la Communication, Rémy Ebanega a initié un projet d’action solidarité pour la construction d’une salle multimédia dans la ville d’Oyem avant de s’étendre dans les autres villes du Gabon.

Pour parvenir à la réalisation de ce projet, l’ancien défenseur des Panthères du Gabon et l’équipe qui l’accompagne ont pensé à l’organisation d’une levée de fonds lancée mardi 1er mai courant. Selon Rémy Ebanega, le projet « Action Solidarité Génération 2-0 » est soutenu par l’organisation d’un grand tournoi inter-entreprise qui verra la participation de 8 équipes.

Les matchs de poule se joueront samedi 19 et 26 mai prochain alors que la finale est prévue pour le 2 juin 2018 juste avant le diner de Gala, ponctué par la remise des trophées et récompenses, mais également la signature des contrats avec les partenaires en charge de la construction de la salle multimédia. A côté du tournoi, un concert populaire sera organisé le 1er juin prochain pour soutenir le projet. Un concert auquel participeront les artistes et autres figures du showbiz tels Alexis Abessolo, Arnold Djoud, Arnaud Eyagha, Latchow, Lova Lova Anelka, Audrey Ndong Mboula, Amenem, Régis Massimba, Steeve Anderson, Charly Tchatch , Esteban Banane, Manitou et des icônes du sports gabonais comme Anthony Obame ,Géraldine Yema Robert ,Daniel Cousin, Pierre Emerick Aubameyang ,Bruno Ecuele Manga ,Paul Kessany pour ne citer que ceux-là.

Saluant déjà le soutien de toutes les personnes qui croient à ce projet qui non seulement mettre fin aux difficultés rencontrés par la jeunesse dans leur cursus scolaire universitaire en matière d’informatique mais aussi aux difficultés d’insertions dans le monde du travail, Rémy Ebanega, natif d’Oyem par ailleurs ancien joueur de l’USB, le FC Canon 105 appelle à la mobilisation générale. « Mobilisons nous pour une cause sociale et durable, c’est le Gabon qui gagne », a-t-il déclaré.