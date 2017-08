Consommation d’alcools : Le Gabon, toujours en tête du peloton africain …

Au Gabon, prendre une bière l’après-midi, entre une pause, après l’exercice physique, l’école ou le travail est une pratique désormais encrée dans la conscience collective. Une habitude locale cautionnée voire justifiée par de nombreux citoyens. En effet, certains mettent cette déviance à l’actif du manque de loisirs. Toutefois, ladite pratique n’est pas sans conséquences sur l’image du pays. Et pour cause le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), inhérent à la consommation d’Alcool, loge le Gabon en tête peloton africain avec une moyenne annuelle de 9,01 litres/ an pour un individu âgé de plus 15 ans. Cette classification n’est pas la première du genre. Depuis plusieurs années, des agences d’alertes publient de nombreuses études qui jouent en défaveur du Gabon dans le domaine de la consommation d’alcool.

Pour rappel, en 2014, toujours selon un rapport de l’OMS, le pays occupait déjà cette première place. A ce jour le rang du Gabon est toujours le même. Pis encore, dans la quasi-totalité des catégories d’alcools (bières, vins, spiritueux), le Gabon remporte la palme d’or. « A l’origine, explique un consommateur, l’alcool n’était pas un produit de consommation courante. Le changement de tendance, c’est-à-dire l’addiction des Gabonais aux produits alcoolisés s’explique par de nombreux facteurs comme le sous-développement du système éducatif et le manque de loisirs. Au sortir d’une journée scolaire par exemple, une jeune ne sait souvent pas comment épuiser le reste de temps de la journée lorsque son cerveau a besoin de repos. Conséquence : il se rabat vers la consommation d’alcool qui lui offre un temps de détente ».

Pour diminuer l’addiction de l’alcool, l’OMS préconise de se limiter à une moyenne de dix verres par semaine et de s’octroyer deux jours d’abstinence par semaine. Mais les Gabonais peuvent-ils relever ce pari ? Difficile d’y répondre !