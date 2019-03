Les réformes se poursuivent dans le secteur de l’éducation. En atteste la réforme en cours inhérente à l’attribution des bourses. « L’ensemble des ministres a examiné avec intérêt plusieurs points condensés en projets de décrets. Le projet de décret portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle ; du projet de décret portant modification des dispositions de l’article 44 du décret 450 fixant les modalités de préparation, d’organisation et de délivrance du baccalauréat. Tout comme, celui fixant les conditions d’attributions, de transfert, de suspension, de suppression, d’orientation, de réorientation de bourses et de prêts de bourses aux étudiants » découvre-t-on sur la page officielle du Premier ministre Julien Nkoghé Békalé.