Confusion autour de l’état de santé du Président de la République

Donné pour vivant par certains et dans un état critique par d’autres, ils sont nombreux au Gabon ces dernières 24 heures à spéculer sur la situation médicale du Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Arrivé en Arabie Saoudite dans le cadre de la conférence internationale sur les investissements durant laquelle il devait s’exprimer en plénière sur le rôle de l’Afrique dans la croissance internationale et l’investissement et vendre par la même occasion la destination ‘’Gabon’’ aux investisseurs étrangers, le Président de la République a été admis dans un hôpital saoudien pour cause d’une « légère fatigue ».

Depuis, cette hospitalisation fait polémique au Gabon au sein de la population. Partagés, ils sont nombreux à être catégorique sur la mort du Président de la République en dépit de la position muette de sa famille et des autorités de la République notamment la Présidence de la République qui pourtant, avait laissé entendre que cette hospitalisation n’avait rien d’alarmant. « Rien de grave », affirmait une source de l’institution au média panafricain Jeune Afrique. Sur la toile, les internautes s’adonnent à des positions tranchées sur la question cherchant à tout prix à savoir ce qu’il en est de la situation sanitaire du Président de la République. Cette polémique crée un cafouillage médiatique qui laisse perplexe la population.