Conflits internes à Démocratie Nouvelle : Ndemezo’O sur la sellette

Après avoir passé des jours heureux depuis sa nomination au Conseil économique, social et environnemental, René Ndemezo’O Obiang connaît depuis quelques semaines, sa première épreuve de contestation. Des responsables du parti exigent son départ pour, entre autres non respect des statuts du parti, mais également pour régionalisme aggravé. Et pour cause, tous les cadres qui mangent aujourd’hui à la table du pouvoir, avec lui, sont tous originaires du Nord : Patrick Eyogho Edzang, ministre de l’Energie, Jonathan Ntoutoume Ngome, ministre des Affaires sociales.