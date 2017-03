Concours d’entrée aux grandes écoles : Entre corruption et favoritisme !

Ecole nationale d’administration (ENA), école de préparation aux carrières administratives (EPCA), école de douanes, école nationale des eaux et forêts (ENEF). Voilà des écoles dont le concours d’entrée se déroule très souvent de façon incognito et fait réfléchir par deux fois de nombreux jeunes gabonais avant de s’y aventurer. Et pour cause le nombre de places et les critères d’admission, souvent tributaires des parrainages familiaux et amicaux, achèvent désormais de convaincre les postulants de l’opacité pesante qui entoure l’organisation desdits examens.