Charlotte Dipanda, Josey, Shan’l, Daphnée, Grace Decca et Monique Seka, des artistes féminines de la nouvelle et ancienne génération musicale camerounaise, ivoirienne et gabonaise partageront la scène du Chapiteau du Jardin Botanique de Libreville, le 8 mars prochain à l’occasion de la journée internationale de la femme. Fruit d’un partenariat entre l’association féminine, L’Appel des mille et Une et la maison de production Direct Prod, l’évènement dénommé ‘’Cœur de femme’’promet d’être 100% féminin.