Après une tournée dans les axes Mbigou-Popa et Mbigou Malinga où il a visité les ponts et la route qu’il a réhabilité sur fond propre il y a deux mois par le biais des Travaux Publics (TP) de Mouila, l’honorable Cyriaque Moukoundzi a rendu compte aux populations de ses activités parlementaires résumées autour des sujets de la santé, la route, l’électricité etc… samedi 11 janvier 2020 dans les quartiers du chef-lieu de la Boumi-Louetsi.

Du quartier Mounguembe, Bas-Boumi, Lepakou-Moupoma en passant par Moukoundza-Dakar-Nombakelé et enfin Haut Mbigou, son fief, le député du premier siège de la Boumi-Louetsi a tenu à rassurer ses populations préoccupées par les nombreux maux qui minent leur quotidien. Au sujet des questions de santé, le Dr Cyriaque Moukoundzi a fait savoir que son siège a été pris en compte dans l’exercice budgétaire 2020.

« J’ai rencontré le ministre de la Santé pour poser le problème de la santé qui touche tout le monde dans la Boumi Louetsi. Le ministre s’est montré très sensible et a promis trouver une solution dans les plus brefs délais » a-t-il fait savoir aux populations à l’écoute.

Les structures sanitaires existantes parmi lesquelles l’hôpital de Mbigou seront approvisionnées en médicaments et autres.

Face aux populations, le Dr Moukoundzi a annoncé que la réhabilitation de la route a été retenue dans l’exercice budgétaire 2020. « Nous avons obtenu des garanties de renforcements en engins lourds de TP en vu de l’entretien quotidien » a-t-il affirmé.

Le problème d’alimentation quotidienne en eau et en électricité n’a pas échappé à l’échange avec les populations. L’élu du peuple a fait savoir qu’il a obtenu des préalables pour une solution durable. En attendant, l’élu du PDG a entrepris des démarches en travaillant avec les agents de la SEEG Mbigou pour améliorer le dispositif existant composé de machines archaïques.

Un compte rendu plus détaillé est également prévu face aux cadres et fonctionnaires du premier siège de la Boumi Louetsi.