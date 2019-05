Le Gabon Oil National Foot1 a connu son épilogue samedi 25 mai dernier par le sacre du Centre Mberi Sportif (CMS) tombeur d’Akanda FC (1-0) en match ultime des play-offs et le nul (1-1) de son dauphin AS Pélican contre Mangasport. Champion et vice champion du national Foot1, le CMS et l’AS Pélican de Lambaréné représenteront le Gabon en League de champion africaine et en Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF).