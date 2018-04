Communication présidentielle : Le Palais relance son site internet !

New look ! C’est ainsi qu’il convient de qualifier le site de la Présidence de la République qui vient d’être relancé. Sur cet outil de communication figureront des communiqués de presse, discours, photos, vidéos et autres activités du Président de la République. Dans la même foulée, ledit site internet véhiculera également des informations inhérentes au Plan stratégique Gabon émergent (PSGE), l’administration gabonaise et sur le Gabon en général.

Bon à savoir, le site est accessible via le lien : (www.presidence.ga). Reste aux professionnels de l’information et de la communication publique et autres internautes de juger la pertinence et la qualité des informations qui figureront sur ce site.