Pour ramener la sérénité à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, (CNSS), secouée par de nombreux mouvements d’humeur des retraités depuis le retour au paiement trimestriel, Dr Nicole Asselé propose une batterie de mesure devant soulager le quotidien des anciens travailleurs. En effet, face à la presse, la directrice générale, a annoncé le lancement d’un programme d’accompagnement social qui débutera à partir du 5 août prochain, après le paiement des pensions du 3ème trimestre 2019. « (…) J’annonce la mise en place d’un programme d’accompagnement social, destiné à atténuer le choc et à assurer la dignité et l’équilibre social des retraités et leurs ayants-droit », a-t-elle déclaré face à la presse réunie, ce 10 juillet 2019, jour à l’auditorium de la Maison Georges Rawiri.

Concrètement, les retraités bénéficieront de la mise en place immédiate d’une carte bancaire prépayée gratuite qui permettra à tous les retraités, bancarisés ou non de retirer mensuellement leurs pensions, des réductions sur les produits de première nécessité auprès des partenaires de la CNSS via la même carte et une opération de prise en charge médicale gratuite entre le 1er et le 5 de chaque mois au Centre d’Action Sanitaire et Sociale, (CASS) et Centres Médico Sociaux, (CMS). Des mesures résultant des accords passés entre la CNSS et de nombreux opérateurs économiques qui eux recevront leurs dus trimestriellement.

Comprenant la détresse des retraités Nicole Asselé a rappelé que le retour au paiement trimestriel n’a pas été effectué de gaieté de cœur. « Toute réforme comporte toujours sa part de mélancolie. Vous pouvez cependant être sûrs que ceux qui décident aujourd’hui à la tête de la CNSS et tous ceux qui y collaborent restent avant tout des êtres humains, pénétrés des valeurs de solidarité et d’altruisme qui fondent notre vivre ensemble », a-t-elle lancé en direction des retraités. Pour rappel, l’article 100 du Code de Sécurité sociale consacre le paiement trimestriel des pensions retraites dans le secteur privé et parapublic.