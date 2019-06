« La loi est dure, mais c’est la loi ». Face à un contexte économique difficile, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, (CNSS) veut appliquer la loi rien que la loi. Le paiement des prestations sociales obéira désormais à un « calendrier rotatif trimestriel », une annonce de la direction des Prestations Techniques de la CNSS.

« Conformément à ce système rotatif, la CNSS porte à la connaissance des bénéficiaires des prestations que pour ce mois de juin, elle procèdera uniquement au paiement des rentes, c’est-à-dire des prestations issues des cas d’accidents de travail et des maladies professionnelles », a déclaré Prisca Opirina, Directrice des Prestations Techniques.

Bon à savoir, les bénéficiaires toucheront leurs dus à partir du 11 juin courant, car le 10 coïncide cette année avec le lundi de Pentecôte, un jour férié. Le mois prochain le tour reviendra aux prestations familiales et de maternité. Voilà de quoi donner du grain à moudre aux retraités courroucés et autres mécontents du retour au paiement trimestriel des pensions. Une situation qui ne laisse pas insensible la CNSS. Seule hic, elle est confrontée d’une part à des tensions de trésorerie et d’autre part a, pour ainsi dire, les mains liées.

« Pour ce qui est des pensions, nous tenons à préciser que le prochain paiement interviendra le 05 août 2019, conformément à l’article 100 du Code de Sécurité sociale. Toutefois, si d’aventure la loi est modifiée, ce sera un plaisir pour nous de nous conformer aux nouvelles dispositions », n’a pas caché Prisca Opirina.