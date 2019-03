L’un des temps forts du conseil d’administration extraordinaire de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) a porté sur le renouvèlement du bureau. Lequel bureau du conseil d’administration est désormais chapeauté par Charles IMUNGA’OREZANS, nommé à lors du dernier Conseil des Ministres. Il convient de souligner que la nouvelle équipe marque le retour en force de la Confédération Patronale du Gabon (CPG) au sein de l’institution paraétatique. En effet, Bernard NKOUME, représentant les organisations syndicales des agents publics garde son poste de 1er Vice-Président et Emile Parfait NDONG, représentant l’Etat gabonais, prend le poste de 2e Vice-Président du conseil.

« Ce retour signifie également une meilleure prise en compte des préoccupations du patronat dans le système de gestion et de management de la CNAMGS. Ce qui constitue une évolution significative dans les relations entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale et la CPG », peut-on lire sur la page facebook de la CNAMGS. « Ce changement intervient au moment où la CNAMGS est engagée dans la mise en œuvre de son plan d’action AiSSa22. Un retour qui devrait sonner le glas pour l’accélération les réformes engagées visant à faire de la CNAMGS, ‘’le pilier solide, garant d’une qualité de soins et de l’aide sociale au Gabon’’ » a souligné Réné Allogho Akoué, directeur Général de la CNAMGS.