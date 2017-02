Pour la gestion et l’orientation de l’enveloppe de plus de 187 millions de francs CFA accordés au Gabon par le Fonds vert pour le climat (Green Climat Fund), le Conseil national climat (CNC) et la Caisse des dépôts et de consignation (CDC) ont procédé hier jeudi 23 février, à la signature d’une convention.

Le Gabon vient de recevoir environ 187 millions de francs CFA soit, 300.000 dollars du Fonds Vert pour le climat (Green Climat Fund). C’est le premier acte de concrétisation de l’accord inhérent au soutien à l’adaptation et à l’atténuation des effets climatiques passés lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop 22) entre les pays du nord et ceux de l’Afrique. Plus qu’une marque d’encouragement, cette subvention constitue la première étape d’un processus qui permettra au Gabon de financer ses projets et politiques en matière de lutte contre les changements climatiques par des fonds internationaux multilatéraux comme l’avait annoncé le Président de la République à Marrakech en novembre dernier.

Ainsi, la convention qui vient d’être signée définit la relation entre les deux entités nationales chargées de mettre en œuvre le cadre national de travail avec le Fonds vert pour le climat. De ce fait, cette collaboration confie à la CDC la gestion des flux financiers et des passations des différents marchés dans le respect de la réglementation nationale et en conformité avec les règles internes du Fonds vert tandis que le CNC devra assurer la formation et la sensibilisation à la finance climatique des institutions financières nationales, des porteurs de projet et des autres parties prenantes. Le CNC sera également en charge de l’élaboration du portefeuille de projets éligibles aux financements du Fonds.